Dugarry: "Sergio Ramos est un génie absolu"

Critiqué après avoir été à l’origine de la blessure de Mohamed Salah lors de la finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid, le capitaine espagnol Sergio Ramos a été défendu et même encensé par Christophe Dugarry dans Team Duga ce lundi sur RMC.



Au moins, Sergio Ramos ne laisse personne indifférent. Capitaine au mental exceptionnel pour certains, joueur trop vicieux pour d’autres, la réputation du défenseur du Real Madrid suscite plus que jamais des commentaires depuis qu’il a été à l’origine de la blessure fatale de Mohamed Salah lors de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool (3-1).



Leboeuf : "Par moment, il me fatigue"



"La destruction d’un adversaire le rend encore plus fort, c’est ce qui me fait l’aimer et le détester en même temps, a jugé Frank Leboeuf lundi dans Team Duga sur RMC. Par moment, il me fatigue. Il a simulé des fautes. S’il n’a pas l’assentiment de l’arbitre, il peut ne pas finir le match. Salah, il ne s’est pas blessé tout seul !"



"C’est le défenseur qui te fait gagner des titres"

"Moi j’espère une chose, c’est que les Bleus n’ont pas écouté la Minute Leboeuf", a enchaîné Christophe Dugarry, avant d’encenser le joueur de la Roja. "C’est un génie absolu, Ramos ! C’est le défenseur qui te fait gagner des titres, qui te fait gagner les compétitions. Ok, il est malin, il est vicieux. Mais tu ne dois avoir aucune retenue sur l’engagement !"