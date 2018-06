Dugarry explique pourquoi Messi et Neymar devraient prendre exemple sur Ronaldo

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juin 2018 à 11:46 commentaire(s)|

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar… les trois stars mondiales connaissent des fortunes diverses lors de ce premier tour de la Coupe du monde 2018. Présent ce samedi sur BFM TV, Christophe Dugarry a comparé les trois vedettes. Avec un net avantage pour CR7.



Quatre buts marqués et une qualification pour les 8es de finale bien engagée pour le Portugal, avec, notamment un grand match contre l’Espagne (3-3), pour Cristiano Ronaldo. Aucun but, un penalty raté, un seul point pris avec l’Argentine pour Lionel Messi. Un but inscrit en toute fin de temps additionnel face au Costa Rica (2-0), une qualification encore loin d’être assurée avec le Brésil et des polémiques pour Neymar. Les trois grandes stars du football ne connaissent pas la même réussite lors de cette première partie de Coupe du monde 2018.



Ronaldo, un vrai leader pour Dugarry

Présent sur le plateau de BFM TV samedi, Christophe Dugarry a établi une comparaison entre les trois hommes. Avec un plébiscite pour Cristiano Ronaldo. "On peut essayer de comparer Messi, Ronaldo et Neymar. Tu vois la différence des trois. Il y en a un qui a une attitude, c’est Ronaldo, tranche le membre de la Dream Team RMC Sport. Aujourd’hui, tu comprends pourquoi il en est là. Et tu vois, les deux autres, l’attitude qu’ils ont. Ils sont des leaders de leur équipe par nature mais qui montrent des carences dans la gestuelle, dans le leadership. Ronaldo, il est peut-être moins talentueux mais tu vois ce que c’est un leader qui amène son équipe. Avec des défauts, on a tous des défauts… mais à un moment ou un autre, il faut que les gars (Neymar et Messi) soient capables de se regarder dans une glace aussi fort soient-ils. Mais l’image qu’ils montrent…"

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook