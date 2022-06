E-commerce: Une valeur ajoutée à l’économie numérique au Sénégal La plateforme d’e-commerce est la locomotive de l’e-commerce au Sénégal et de l’économie numérique dans un pays où la phase 2 du Plan Sénégal émergent (PSE) la place parmi les 5 piliers qui doivent sous-tendre son développement. Cette plateforme de e-commerce de premier plan en Afrique a célébré ce jeudi, son 10e anniversaire.

Jumia a bâti pendant 10 ans une plateforme logistique unique en Afrique, offrant des services de livraison efficaces grâce à sa “propre” technologie , ses plus de 700 partenaires et sa forte présence physique (près de 3.000 points de retrait et de dépôt) sur le continent. Plus de 34 millions de colis ont été livrés en 2021. Jumia a ainsi, intégré une dimension omnicanale dans sa stratégie globale. Il s’agit d’être cohérent sur chacun des canaux et d’intégrer les évolutions constantes des comportements et technologies à la disposition des clients. Cette approche n’a eu que les effets escomptés. En effet, la plateforme d’e-commerce a transformé l’écosystème de la vente de marchandise mais a apporté une valeur ajoutée à l’économie numérique au Sénégal.



L’expérience d’achat transformée



Jumia est une plateforme de e-commerce de premier plan en Afrique. Elle est construite autour d'une place de marché et de JumiaLogistics. La place de marché aide des millions de consommateurs et des milliers de vendeurs à se connecter et à effectuer des transactions. JumiaLogistics permet la livraison de millions de colis grâce à notre réseau de partenaires locaux.



Pour répondre aux exigences croissantes des clients en matière de choix, de facilité d'accès et de rapidité de livraison, Jumia intègre ses offres en magasin et en ligne afin de créer des expériences d'achat multicanal transparentes. Avec plus d'un milliard de personnes et 500 millions d'internautes en Afrique, Jumia estime que le commerce électronique facilite la vie des gens en les aidant à faire des achats et à payer des millions de produits aux meilleurs prix. En milieu urbain comme rural, le commerce électronique crée également de nouvelles possibilités de croissance pour les PME et des opportunités d'emploi pour une nouvelle génération.



Jumia Sénégal, c’est aussi la formation professionnelle et création d’emplois directs et indirects

Entre la logistique, le marketing et bien sûr l'informatique, l'économie numérique, portée par Jumia Sénégal, a eu des effets positifs sur l'emploi. Au Sénégal, Jumia a permis la création de plus de 200 emplois directs et plus de 3000 indirects avec notamment plus de 2000 vendeurs, plus de 1100 J-Forcers et environ une centaine de livreurs.



Ces chiffres touchent le service, les livreurs, les partenaires logistiques 3PL etc. Cela est permis également grâce à politique de capacitation des jeunes qui est matérialisée par les partenariats signés avec des écoles de commerce comme l'ISM pour des stages d'insertion à la vie professionnelle. Il faut noter également que Jumia Sénégal a noué une collaboration avec près d’une trentaine de partenaires logistiques, dont la Poste, Paps, Chrono express etc. Jumia a créé un partenariat avec plus d’une centaine de restaurants pour livrer des repas avec son application Jumia Food. Selon Boston Consulting Group, plus de 5 millions d’emplois pourraient être créés en Afrique par les “place de marchés” en ligne tel que Jumia.



Le Sénégal, un pays d’e-commerce !



Un arrivée à point nommé. Selon un rapport de la CNUCED, le Sénégal faisait partie des 10 premières économies du commerce électronique grand public en Afrique en 2016. Il existe environ 60 sites Web de commerce électronique axés sur les méthodes de paiement électronique, la logistique et les services de livraison (ICTSD).

Dans le cadre du plan gouvernemental Digital Sénégal 2016-2025, le commerce électronique est renforcé par la mise à jour de son cadre juridique, la mise en place de conditions pour les opérations mutuelles des services financiers électroniques, le soutien à la création de sites Web de commerce électronique pour les produits locaux et la possibilité de paiement électronique.



Le plan vise également à promouvoir l'autonomisation économique et sociale des femmes par le biais du commerce électronique, avec un taux d'utilisation prévu de 33% de la population féminine rurale d'ici 2025. L'étude IFC sur les femmes et l’e-commerce a révélé le rôle important de l’e-commerce pour les femmes entrepreneures, plus de 51 % des vendeurs de Jumia au Nigeria ou au Kenya sont des femmes.



Après 10 ans, Jumia a fait évoluer son modèle économique



Jumia depuis son installation au Sénégal s'est inscrit dans la dynamique d'une entreprise responsable et soucieuse des problématiques environnementaux, sociaux et économiques de ses clients. En termes de pénétration géographique, la startup a rapidement évolué en atteignant une couverture presque nationale du Sénégal avec 32 villes desservies même dans les zones les plus reculées comme Ziguinchor, Saint Louis etc.

Jumia a également introduit la livraison gratuite à Dakar et en 24 h, Thiès, Mbour et bientôt dans d'autres villes du Sénégal. La plateforme d’e-commerce dispose de plus de 100 agences à travers le Sénégal. Concernant la proposition de valeur aux consommateurs, il y a la diversification de l'offre et élargissement de la gamme proposée et des catégories avec l’introduction de la catégorie supermarché depuis 2019 avec comme premier partenaire Carrefour et de nombreux partenariats avec les acteurs de l'agro-alimentaire au Sénégal : Siagro, Carrefour, Auchan, Senico, GB food, Arla, la Sodeca, PAtisen etc..



Jumia le site de e-commerce N° 1 au Sénégal a été créé en mai 2012 avec l'objectif et la vision de devenir le guichet unique pour la vente en ligne en Afrique avec la mise en œuvre des meilleures pratiques en ligne et hors ligne.

Jumia est le site avec le plus large assortiment au Sénégal.

Livraison dans plusieurs villes du Sénégal.

Jumia a mis en place la première académie de e-commerce au Sénégal pour permettre aux jeunes entrepreneurs de développer leurs compétences.



Les perspectives d’avenir de Jumia comme locomotive de l’économie numérique au Sénégal



Continuer à propulser la démocratisation et l’adoption de l'E-commerce au Sénégal même dans les zones rurales et isolées. Et, faire en sorte que les Sénégalais puissent disposer des produits et services dont ils ont besoin tout le temps à des prix accessibles et dans le confort maximal.















