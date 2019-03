EAU: La SR débusque une mafia sur la marque « Aquaterra », « Ba Eau Bab » et « Kirène »

Une rocambolesque affaire de tromperie sur la qualité de la marchandise et de la commercialisation d’eau impropre a été débusquée par la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Le présumé cerveau de ce réseau, un ancien employé de la société Canadian Bottling Company avait mis sur le marché de l’eau de robinet dans des bouteilles de la marque « Aquaterra », « Ba Eau Bab » et « Kirène ».



Selon le journal EnQuête, tout a commencé lorsque M. Diambo, chef logistique à Canadian Bottling Company ( Cbc) a démissionné de son poste suite aux soupçons de vol qui pesaient sur lui. L’entreprise a été victime de vol sur les consignes de 19 litres. Aprés sa démission, il est resté dans son domaine , notamment la commercialisation de l’eau filtrée. Sauf que le liquide précieux provenait du robinet et était conditionné dans des consoles de Aquaterra », « Ba Eau Bab » et « Kirène.



L’ex-agent mélangeait les bouteilles d’eau minérales qu’il achète à l’usine à des bouteilles remplies de l’eau de robinet filtrée quotidiennement pour les distribuer aux clients qui lui ont passé des commandes, croyant qu’il travaille toujours pour Canadian Bottling Company.

Cette dernière qui a découvert la supercherie, avait déposé plainté qui n’a pas abouti. Entre- temps une dénonciation de la même société a permis d’appréhender I. Ba et I. Ndao sur les faits. Ces collaborateurs de M. Diambo ont été interpellés alors qu’ils étaient sur le point de livrer une commande à un restaurant très huppé de Dakar. D'ailleurs, le second a facilité l'arrestation du principal suspect, pris au cimetière de Yoff.



Arrêtés puis interrogés, tous les trois sont passés à table, chacun en définissant son rôle.

Les hommes en bleu ont par la suite effectué une descente dans leur « Usine » à Liberté 1, où ils ont mis la main sur 37 bouteilles d’eau Aquaterra de 19 litres, 26 bouteilles d’eau de Kirène, 7 bouteilles d’eau de Kirène de 10 litres, 2 réservoirs d’eau petit modèle, 1 lave- bouteille, 74 bouteilles d’eau Aquaterra de 19 litres. 2 compresseurs ont été découverts à Mbao. De même que 2 pompes de remplissage, 1 bac à sel, 1 perceuse, 1 générateur d’ozone…



Les enquêteurs ont également récupéré au magasin géré par un certain I. E. Cissé, 2 réservoirs à eau grand modèle, 1 machine à eau Auto Réserve Osmosis Système RO500L/H appelée Osmoseur, utilisée pour le traitement de l’eau mise en bouteille.



Le trio a été déféré au parquet pour association de malfaiteurs, vol au préjudice de son employeur, complicité, tromperie sur la qualité et la nature d’un produit alimentaire et exercice illégale d’une profession réglementaire sans autorisation administrative préalable.

