EDF: Guy Stephan raconte le départ de Benzema

Ballon d'Or 2022 mais forfait dans la foulée pour le Mondial, Karim Benzema, talent hors norme mais image brouillée, a annoncé lundi la "fin" de son histoire contrariée avec les Bleus, le jour de ses 35 ans.



Une retraite internationale anticipée qui est forcément liée aux conditions de son départ du groupe France dès les premiers jours du Mondial 2022, son grand objectif.



L'explication donnée par Deschamps et par la FFF sur le départ du Nueve a toujours été celle de la blessure à la cuisse. Une blessure qui était censée l'écarter des terrains pendant plusieurs semaines.



Mais dans les faits, Benzema s'est vite remis de sa blessure à la cuisse puisqu'il s'est entraîné normalement seulement quelques jours après avoir quitté les Bleus et le Qatar.



Guy Stephan, le fidèle adjoint de Didier Deschamps en équipe de France depuis 10 ans, est revenu sur les conditions du départ de KB9 pour 'Le Parisien', en dévoilant les secrets de son journal de bord :



"Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du monde était un objectif", écrit l'adjoint des Bleus dans son carnet de bord.



"C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent", écrit Guy Stéphan en conclusion.