EDK OIL / Recrutement : Les jeunes et la main d'œuvre locale, le 1er choix Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Novembre 2022 à 08:11

Dans le cadre de son recrutement, EDK Oil privilégie l’emploi des jeunes et surtout l’emploi local.

En effet, à chaque fois qu’il doit ouvrir un site dans une région donnée, le groupe recrute entre 20 et 50 personnes selon la taille du site, en emplois directs et indirects au niveau local.

Ces personnes peuvent travailler sur place comme aussi, elles peuvent être déployées sur les différents sites du réseau.



