EDK OIL / Suivi des emplois: Pourquoi la société préfère former à l'interne jusqu'à confirmation des postes

Il est aussi important de rappeler que pour la plupart des postes à pourvoir, la société ne trouve pas forcément une main d’œuvre déjà qualifiée. Et donc pour plus de la majorité de son personnel le groupe EDK OIL a eu à leur faire des formations en interne jusqu’à leurs confirmations au poste.



Ainsi, EDK recrute d’abord en tant que stagiaire et ensuite si la personne réussit son stage, elle devient un employé permanent.



De même, le groupe mise beaucoup sur la promotion en interne, en effet tous nos gérants de stations, de boutiques ou de restaurants ont d’abord été recrutés dans les

plus bas postes, avant d’être responsabilisés.

