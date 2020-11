EDK Oil de Pikine / Plus de 3 millions de FCfa volés: Des employés en garde-à-vue

Un vent de malaise souffle à l’EDK Oil (Etablissement Demba Kâ) de Pikine, dans la banlieue dakaroise, suite au vol de 3,2 millions de FCfa. Trois (3) employés du restaurant de la station service, notamment S. B. Thiam, I. Mballo et D. Diagne, ont été arrêtés et placés en garde-à-vue au niveau du Commissariat de la localité.



Selon "L’As", qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, tout serait parti des manquements dans les recettes constatés par le gérant du restaurant. M. Dia a constaté que les mis en cause encaissaient illicitement de l’argent suite à des commandes des clients, sans pour autant émettre des bons conformément au protocole du restaurant. Le gérant découvre, par la suite, des pertes de recettes journalières allant de 80 à 300 mille FCfa.



Il a saisi la police de Pikine qui, sans trop attendre, a procédé à l’arrestation des employés accusés de vol.

