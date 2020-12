EFS: Don de denrées de première nécessité à l’orphelinat Daaray Serigne Saliou Mbacké

Les éléments français au Sénégal ont poursuivi le jeudi 3 décembre 2020, leur action de soutien aux associations engagées sur le front du COVID – 19, en livrant du riz et des denrées de 1ère nécessité au profit de plus de 120 enfants, âgés de 5 à 14 ans, de l’orphelinat Daaray Serigne Saliou Mbacké.



Les denrées ont été déposées suivant le mode opératoire mis en place depuis les premiers dons des éléments français au Sénégal, (plus de 20 actions depuis le début de la pandémie), afin de respecter les gestes- barrières imposés par la COVID-19.



Pour réaliser cette opération, les Eléments français au Sénégal bénéficient de l’appui solidaire d’entreprises au profit des plus démunis et remercient tout particulièrement la compagnie agricole de Saint-Louis, Candia, Kirène, la SOCAS, EIFFAGE et la COTOA pour leur généreuse contribution.



Les 400 militaires et civils français de la Défense qui vivent au Sénégal avec leurs familles, partagent avec cet orphelinat les mêmes valeurs d’humanité, de solidarité et de respect des autres.