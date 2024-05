EN DIRECT - Suivez la conférence conjointe d'Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon à Dakar, sur l'avenir des relations Afrique-Europe

La conférence en direct sur Leral TV avec Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon à Dakar, portant sur l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe, promet d'être un événement intéressant et potentiellement influent. Avec deux personnalités politiques de renom, venant de perspectives différentes mais partageant un intérêt commun pour les relations internationales, cette conférence pourrait offrir des insights précieux sur les défis et les opportunités qui façonnent les liens entre les deux continents.



Il sera intéressant de voir comment Ousmane Sonko, en tant que leader politique sénégalais et Mélenchon, en tant que figure politique française, abordent les questions telles que le développement économique, la coopération commerciale, la migration et d'autres enjeux clés qui influencent les relations entre l'Afrique et l'Europe.



En particulier, les discussions sur la manière de renforcer les partenariats équitables, de promouvoir le développement durable et de résoudre les défis communs, pourraient susciter un grand intérêt et peut-être même, inspirer des actions concrètes à l'avenir.



Pour ceux qui suivent de près les questions de politique internationale, cette conférence offre une occasion précieuse d'écouter des perspectives diverses et de participer à un débat important sur l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe.

