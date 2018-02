EN IMAGES : La soirée d'anniversaire de Neymar

​Neymar a fêté hier soir à Paris son 26ème anniversaire en grande pompe. Pour l'occasion, pas moins de 150 personnes étaient conviées parmi lesquelles les dirigeants et joueurs du Paris Saint-Germain mais aussi de nombreux VIP, amis de la star.



Neymar avait vu les choses en grand pour célébrer dignement son anniversaire. L'international brésilien a réuni ses amis dans un prestigieux établissement du premier arrondissement de la capitale. Pas moins de 150 convives ont répondu présents parmi lesquels tous les joueurs du Paris Saint-Germain. On se souvient qu'Edinson Cavani avait décliné l'invitation à l'anniversaire de Thiago Silva.



















Outre les joueurs du Paris Saint-Germain, d'autres footballeurs ont participé à la fête. comme Lucas Piazon, Gabriel Jesus, le Marseillais Luiz Gustavo et le Lillois Thiago Maia. Côté célébrités, à noter la présence de l'ancien attaquant de la Seleçao Ronaldo, de DJ Snake, et surtout de la jet set brésilienne avec Luciano et le chanteur colombien Maluma.