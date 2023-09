ENCORE DES «FORCES OCCULTES» ?

Pour se disculper, ils convoqueront encore la présence de forces occultes. Depuis mars 2021, on tire comme on le ferait de lapins sur des populations sans défense. Dakar, Ziguinchor et Bignona ont payé le plus lourd tribut à cette sorte de compétition de tirs mortels entre forces de défense et de sécurité. Comme dans les kermesses ! Des crimes qui sont restés jusqu’ici impunis pendant que plus d’un millier de jeunes gens sont maintenus en prisons parfois sous les prétextes les plus fallacieux. Ils sont accusés de crimes pour lesquels ils seraient coupables. Sauf que, pour la cinquantaine de manifestants morts depuis mars 2021 jusqu’à juin 2023 les derniers morts en date ayant été trucidés hier , la justice a décidé qu’il n’y a pas de coupables ! Circulez, il n’y a rien à voir…



S’agissant des autres crimes, ou présentés comme tels, le coupable idéal, pour ne pas dire le bouc-émissaire, ne peut être que ce salaud de chef de l’opposition. Il serait responsable des tueries et de tous les saccages de biens publics et privés. Bien entendu, tout cela a été exécuté en parfaite complicité avec des forces occultes dont des rebelles venus de la Casamance avant de s’évaporer dans la nature comme ils étaient venus à Dakar. A la barbe et au nez des forces de défense et de sécurité en usant sans doute de gris-gris qui les rendraient invisibles. Les mêmes certainement qui ont sévèrement réprimé les manifestations d’hier à Khossanto dans la région riche en ressources minières de Kédougou mais dont les populations végètent dans une extrême pauvreté sans pouvoir bénéficier des retombées de l’or que des sociétés minières exploitent chez elles. Encore un paradoxe de ce pays de l’émergence, la région de Kédougou qui renferme dans son sous-sol es plus grandes mines d’or de notre pays est celle dont les populations sont les plus pauvres. La faute aux compagnies minières qui surexploitent ces richesses avec la complicité des autorités qui leur font un pont… d’or.



Depuis que le métal jaune y est extrait, notamment à Sabadola, cette richesse minière n’a jamais changé le visage de la région et n’a pas non plus permis à sa population de vivre mieux. Elle survit et vend sa main d’œuvre non qualifiée aux compagnies gloutonnes. Mais même ça, le préfet a décidé que c’était trop pour les jeunes de la région ! Des jeunes qui ne demandent pourtant qu’à travailler et à vivre dans leur terroir, ne voulant surtout pas être contraints de prendre les pirogues de « Barça wala Barsakh ». Ils demandent le droit constitutionnel de veiller à une exploitation responsable de leurs ressources naturelles mais aussi que entreprises les privilégient dans le recrutement de leur personnel. Pour avoir réclamé ce droit élémentaire, les pauvres jeunes manifestants ont été canardés comme des lapins par des Fds qui ont laissé deux morts sur le carreau. Mais, bien entendu, pour cette forme de « terrorisme »-ci qui cible les pauvres populations innocentes, le ministre de la Justice ne va certainement pas demander à ses procureurs d’ouvrir une enquête pour identifier, arrêter et juger les meurtriers !

Kaccoor Bi - Le Temoin