EPS/Bokk Gis Gis ligeey: pour que nul n'en ignore ! Par Mouhamadou Lamine Massaly Le parti Engagement pour le Progrès du Sénégal (EPS, en acronyme) vient de fendre un communiqué largement repris par les médias. M. Issakha Sadio Kanouté et ses affidés se sont, disent-ils, démarqués de la décision de la Coalition Bokk Gis Gis Liggeey de rejoindre le groupe parlementaire BBY. Notre surprise était grande et nous restons si estomaqués par cette déclaration du sieur Kanouté qui, en réalité, a été renvoyé de nos rangs. Il ne fait plus partie de notre Coalition électorale. Comment peut-on alors démissionner d'une structure dont on n'est plus membre ? Nous nous demandons si cet homme n'est pas pourchassé par une détresse psychologique. La question vaut tout son pesant d'or.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Août 2022 à 18:26

Pendant la pré-campagne, c'est ce bonhomme qui m'a appelé alors que j'étais aux Lieux Saints de l'Islam( à la Mecque) pour me supplier de l'aider financièrement. Ce que j'avais fait sans hésiter Alors, je lui avais cédé ma place sur la place (9ème) et allais me placer au 13ème. Pendant la campagne, je lui envoyais fréquemment de l'argent pour mener des activités mais, âpre de gain facile et cupide devant l’éternel, il en faisait son argent de poche.



Il n'a jamais pu mobiliser pour notre Coalition et, notre passage à Tambacounda et Kidira avait fini de nous montrer la réalité du terrain : ce gars en question est un pur escroc doublé d'un démagogue. Son parti politique mal famé n'est, en réalité, qu'un simple fonds de commerce pour lui. Il ne représente rien. Et c'est ce qui nous avait alors poussé à nous démarquer de lui en pleine campagne.



Aujourd'hui, M. Kanouté qui rase honteusement les murs...de la vilenie, saute sur le débat suscité par le Président Pape Diop pour pouvoir exister politiquement. Qu'il sache alors que ces bobards ne nous ébranleront pas. Nous sommes plus que résolus à accompagner le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall pour mener notre cher pays vers des rivages prometteurs et , n'en déplaise à M Kanouté et autres personnes du même acabit...





*Mouhamadou Lamine Massaly,

Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR), membre de la Coalition Bokk Gis Gis Liggeey.

