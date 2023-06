ERRATUM: Le frère Ngagne Demba Touré n’a pas été finalement arrêté

Le frère Ngagne Demba Touré n’a pas été finalement arrêté contrairement à la publication à ce sujet postée sur notre page. Nous avons été induits en erreur par nos sources et nous nous en excusons auprès de nos lecteurs.



Les vagues d’arrestations se poursuivent toutefois dans les rangs de Pastef et le dernier en date est celle du coordonnateur de Darou Mouhty, Cheikhouna Bèye. Le régime tyrannique de Macky Sall n’est pas sur le point de reculer devant la colère des manifestants au Sénégal et dans la diaspora. Il ne décrypte toujours pas le message qui lui est envoyé par le peuple.



La résistance doit se poursuivre partout et de façon permanente jusqu’au départ de Macky Sall du pouvoir.



#MackyDemissionne

#MackyDegage

#FreeSenegal

#FreeSonko