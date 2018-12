ETATS-UNIS : le PM Mahammed Boun Abdallah Dionne reçu par le secrétaire d’État américain, M. Pompeo

Le secrétaire d’État américain Michael R. Pompeo a rencontré le Premier ministre sénégalais Mahammed Boun Abdallah Dionne, à Washington, DC. Le secrétaire d’État a réitéré l’engagement des États-Unis envers le Sénégal, avec la signature du deuxième Compact du Millenium Challenge Corporation.



Le Compact de 600 millions de dollars renforcera les réseaux de transport d’électricité dans la capitale sénégalaise, étendra la couverture électrique dans les zones rurales et améliorera la gouvernance générale du secteur de l’électricité. Le secrétaire d’État et le Premier ministre ont également discuté des moyens de coopérer en matière de sécurité régionale.



Le Sénégal est le huitième contributeur au maintien de la paix des Nations-Unies et compte plus de 1 400 soldats dans le cadre de la mission de maintien de la paix au Mali. Le secrétaire d’État et le Premier ministre ont convenu de l’importance de maintenir les traditions démocratiques du Sénégal lors des prochaines élections de février 2019.

