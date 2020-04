EXCLUSIF: AFFAIRE HIBA THIAM, Dame Amar sous mandat de dépôt (pour association de malfaiteurs, usage de drogue et non-assistance à personne en danger)

Selon les informations de Libération online, le juge du huitième cabinet, en charge de l’affaire Hiba Thiam, vient de placer sous mandat de dépôt Dame Amar pour association de malfaiteurs, usage de drogue et non-assistance à personne en danger. Il avait pour conseil Me Tom Diagne. Peu avant Dame Amar, Amadou Niane, défendu par Me Ousmane Sèye, a été inculpé et mis sous contrôle judiciaire. La même décision a été prise concernant Louty Ba qui était assisté par Me Bamba Cissé. Le défilé se poursuit devant le juge mais tout le reste du groupe sera écroué.

