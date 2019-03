Eau Secours, Fimela a soif, Mansour Faye, la SDE et la Sones WANTED ( Enquête )

Comment Mansour Faye, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Directeur général de la Sénégalaise des Eaux (SDE), Abdou Ball Directeur général de la Sones, Charles Fall peuvent-ils laisser cette situation perdurer ? Dans quel pays sommes-nous ? C’est quand même pathétique…



Pour la petite histoire, dans toute la région de Fimela jusqu’à la pointe de Djiffer depuis plusieurs mois, l’eau arrive au compte-goutte. Mais, tenez-vous bien, depuis plus d’un mois, la population et plus de 100.000 personnes sont sans le liquide précieux avec toutes les contraintes sanitaires que cela sous-tend.



Les conditions sanitaires pour les villageois sont devenues insoutenables, alors que des nourrissons sont au bord de la déshydratation. Quid des cultures qui périssent et les animaux domestiques décimés.



La résultante de cette pénurie d’eau est que les ventes d’eau ont explosé à prix d’or pour enrichir le marché parallèle de la mafia de l'eau.



La question est de savoir comment cette situation peut être possible en 2019, dans un pays qui prétend à l’Emergence en 2035.



Et ce qui est le plus déplorable, c’est le silence radio du côté des autorités étatiques et aussi des sociétés de gestion de l’eau au Sénégal.



En effet, la SDE ne donne aucune explication, ni réponse, ni solution. Que dire du gouvernement avec en première ligne Mansour Faye, qui devait prendre les choses en main et faire des sorties pour rassurer ou expliquer au moins aux populations la nature du problème.



Or, le gouvernement ne semble pas considérer ce problème au sérieux. Personne ne bouge, et la population se sent tellement abandonnée à elle-même qu’elle en est triste, ne sachant plus à quel saint se vouer.



Pourtant, cette pénurie d'eau à défaut d’entraîner des morts ou la révolte de la population, pourrait donner un sacré coup de Jarnac au tourisme- dans la région du Sine Saloum et tous ses environs qui sont le Joyau touristique pour le Sénégal. Puisque inscrit au patrimoine mondial ainsi qu’au titre de réserve biosphère par l’Unesco.



Il faut dire que la population de l’arrondissement de Fimela (Fatick) forte d’environ 71 000 habitants, est confrontée à un problème d’approvisionnement suffisant en eau potable depuis plusieurs mois.



Le sous-préfet de l’arrondissement de Fimela, Ousmane Diédhiou a officiellement reconnu que ce problème touchait actuellement tous les villages et communes de l’arrondissement de Fimela.



C’était le 08 mars 2019 au sortir d’un comité régional de développement (CRD) d’évaluation des problèmes qui plombent le développement du secteur du Tourisme.



Parfois, Fimlea ne dispose de l’eau que tard dans la nuit entre 00 h et 5 heures du matin, soit en moyenne un peu plus de 4 heures sur 24 heures.



Certaines personnes sont obligées même d’acheter des fûts pour stocker de l’eau pour leurs foyers.



Certains arguments techniques avancent que le problème d’approvisionnement en eau de cette zone est dû à des problèmes structurels du réseau, mais aussi à l’usage massif de l’eau pour des activités de maraîchage.















La rédaction de Leral.net