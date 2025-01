La connexion entre Tahirou Sarr et Farba Ngom révélée par un cadeau et des commissions ( Vidéo Preuve ) Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2025 à 09:46 | | 0 commentaire(s)| L'affaire Farba Ngom continue de faire les manchettes au Sénégal, révélant des liens étroits entre le député Farba Ngom et l'entrepreneur Tahirou Sarr. Une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux montre Farba Ngom affirmant que Tahirou Sarr lui aurait offert une BMW Série 7 d'une valeur estimée à 85 millions de francs CFA. Cette révélation a intensifié l'intérêt médiatique autour de cette affaire et mis en lumière leur relation proche et amicale1.



Un cadeau symbolique

Dans cette vidéo, Farba Ngom évoque leur proximité, soulignant les liens amicaux qui les unissent. Il attribue également au président Macky Sall un rôle central dans la construction de cette relation1. Le cadeau de la BMW est perçu comme un symbole de cette amitié et de la collaboration entre les deux hommes.



Les commissions et les transactions financières

Selon les enquêtes menées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), Tahirou Sarr est accusé d'avoir orchestré des transferts financiers douteux vers plusieurs entités, dont Sci Haba, une société détenue par Farba Ngom. Ces transactions sont soupçonnées de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics1.



Réactions et implications

Cette révélation a suscité des réactions importantes au sein de la société sénégalaise et de la diaspora africaine. Les autorités judiciaires continuent d'enquêter sur les activités financières de Tahirou Sarr et Farba Ngom, cherchant à établir la vérité et à tenir les responsables pour leurs actes1.



La vidéo de Farba Ngom et les enquêtes en cours soulignent l'importance de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Cette affaire met en lumière les défis persistants de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent au Sénégal.

