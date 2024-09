Eau et assainissement : Tivaouane rassuré par l’Etat

« Le président de la République aura le plaisir, sans doute, lors de sa visite à Tivaouane, d’informer ou de dire au Khalife général Serigne Babacar Sy Mansour, que l’ouvrage qu’il avait demandé, c’est à dire le forage que nous avons réalisé dans la mosquée, par la Sones, sera rétrocédé à l’Etat .» Ces propos émanent du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, en visite à Tivaouane, dans le cadre des préparatifs du Gamou. « Nous avons déjà pris toutes les dispositions au niveau du Ministère, toutes les procédures administratives sont en train d’être accélérées, pour que le processus soit terminé avant le Gamou, afin que le président de la République puisse avoir le plaisir de donner cet ouvrage important qui, non seulement va régler définitivement la question de l’eau dans la mosquée, mais aussi pouvoir injecter cette eau dans le réseau de distribution de la ville pour le renforcer et permettre aux populations de Tivaouane, d’avoir en permanence de l’eau potable », a dit M. Dièye, relate "Le Témoin".



A Tivaouane, indique le ministre, « tout est en train d’être mis en œuvre et en place » et de rassurer : « d’ici le Gamou, tout sera prêt, nous allons pouvoir livrer tous les travaux qui ont été faits, afin que nos compatriotes qui viendront à Tivaouane, puissent passer un Gamou dans d’excellentes conditions et qu’ils puissent prier pour le Sénégal, prier pour les projets que porte le président de la République, au premier rang desquels se trouvent l’eau et l’assainissement ».

