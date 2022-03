Eaux et Forêts / Pour leur intégration dans la Fonction publique: Des agents menacent de se faire entendre

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mars 2022 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Une cinquantaine d’agents au service des Eaux et Forêts des Parcs nationaux du Sénégal, très remontés contre l’autorité, font montre de leur mécontentement. D’après eux, le gouvernement a promis de changer leur statut depuis la militarisation de leur corps en 2006.



Ces agents des Eaux et Forêts qui menacent de se faire en tendre, cherchent depuis une vingtaine d’années leur régulation et malgré toutes les démarches administratives, le gouvernement refuse de réagir.





