Eaux nauséabondes des Parcelles assainies : Sen’Eau s’explique

Mercredi 24 Novembre 2021

Incriminée face à la mauvaise qualité de l’eau aux Parcelles, Sen’Eau évoque une « fuite provoquée par une entreprise de travaux publics ». « Suite à une fuite provoquée par une entreprise de travaux publics sur le réseau d’eau potable ce week-end, une dégradation de la qualité de l’eau a été détectée dans certains quartiers des Parcelles-Assainies », lit-on dans une note d’information de la société nationale de distribution d’eau.



Teintée d’une couleur grise qui dégage des senteurs malodorantes, la Sen’Eau affirme que des travaux de purge et de désinfection au chlore sont faits par ses équipes techniques sur le terrain. « La fuite a été réparée et la remise en eau du réseau a permis le retour à la normale de la qualité de l’eau distribuée dans cette zone », écrit-on sur la note. Par ailleurs, la Sen’Eau présente ces excuses pour les désagréments indépendants de sa volonté.

Rewmi

