Eaux usées, injures et menaces de mort : Le Recteur de l'Ugb va porter plainte contre ses étudiants

Invité à poursuivre les auteurs des violences dans son bureau, le Recteur de de l’Université Gaston Berger de Saint- Louis aurait décidé de passer à l’acte. Ousmane Thiaré pourrait saisir le procureur de la République ce lundi, informe la RFM, pour injures, menaces de mort et dégradation de biens publics.

Mardi dernier après une assemblée générale, un groupe d’étudiants a bloqué la RN2 avant d’attaquer le Rectorat en y déversant des eaux usées.

Indexée, la coordination des étudiants de Saint- Louis (CESL) a reconnu une partie des faits, justifiant qu’elle voulait attirer les autorités sur leurs conditions de vie dans le campus.

Le bureau de la Coordination du SAES et l’Assemblée de l’Université ont unanimement condamné et demandé la traduction en Conseil de disciple des responsables de ces actes.

Dans la foulée, le SAES a demandé la dissolution de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) et a invité le Recteur à saisir la justice.



