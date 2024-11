Échange démocratique à Kounkande : Thierno Alassane Sall et les militants de PASTEF confrontent leurs idées (Vidéo)

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2024 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

Thierno Alassane Sall (TAS), figure de l'opposition, a rencontré hier des militants du parti PASTEF dans le village de Kounkande, situé dans la commune de Vélingara. Ils ont eu des échanges devant les Sénégalais.





"Belle rencontre et échanges constructifs avec des compatriotes à Kounkande. Durant près de 10 minutes, arguments contre arguments, des militants de Pastef et moi-même avons échangé devant des Sénégalais. C'est cela la démocratie, projets contre projets avec l'opinion comme juge", a écrit TAS.



Selon lui, la démocratie n’est pas un terrain de guerre. "Les agressions verbales et la violence physique doivent être bannies. J’adresse tous mes vœux de rétablissement à Malick Gackou après l’agression qu’il a subie", dira-t-il.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook