Echanges commerciaux France-Afrique subsaharienne : L’Uemoa absorbe 35% des exportations françaises

Lundi 21 Février 2022

La Côte d'Ivoire demeure le 1er client de la France dans la sous-région et le 2ème en Afrique subsaharienne, avec des ventes françaises à hauteur de 1 381,7 millions d’euros, soit une hausse de 22,7% tirée en grande partie par les produits des industries agroalimentaires (+39,5%).



Dans la foulée, la même source indique que le Sénégal conserve sa place de 2ème client avec des ventes françaises estimées à 813,7 millions d’euros, en légère progression de 1,6%.



Les principaux produits exportés par la France vers l'Uemoa sont les produits des industries agroalimentaires qui représentent 19,4% du total des exportations, les produits pharmaceutiques 14,5% et les machines industrielles et agricoles 12,5%.



A noter que les ventes de matériels de transport ont enregistré la meilleure progression avec 30,4% à 204,4 millions d’euros, boostées par les achats ivoiriens qui représentent plus de 50,4 millions d’euros.

Bassirou MBAYE





Source : D’après les Douanes françaises les exportations de la France vers les pays de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) se chiffrent à 3,4 milliards d’euros en 2021. Les produits français achetés par l’Uemoa en 2021 représentent 35% des flux de la France vers l’Afrique subsaharienne, en progression de 10,8% par rapport à 2020.Source : https://www.lejecos.com/Echanges-commerciaux-Franc...

