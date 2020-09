Echanges commerciaux : Les exportations du Sénégal sont évaluées à 1985,1 milliards de FCFA en 2019

1985,1 milliards de francs Cfa. C’est la somme des exportations que le Sénégal a effectuées durant l’année précédente. D’après l’Ansd qui donne l’information, contre 1670,0 milliards de francs Cfa en 2018, le Sénégal a enregistré une hausse de 18,9% sur ses ventes à l’extérieur.



Ce relèvement, à en croire l’agence , est consécutif à celui des expéditions d’arachides non grillées (111,5 milliards de FCFA contre 39,5 milliards de FCFA en 2018), de conserves de poisson (40,2 milliards de FCFA contre 11,7 milliards de FCFA l’année précédente), d’acide phosphorique (+24,5%), d’or non monétaire (+19,9%) et de poissons frais de mer (+14,8%). « En revanche, le repli des ventes à l’extérieur de cigarettes (-12,8%) et de ciment (-10,2%) a modéré cette tendance haussière », souligne la note.



Par ailleurs, le document indique que les exportations du Sénégal ont été marquées en 2019 par l’apparition d’un nouveau minerai d’or d’où le positionnement de l’or non monétaire à la tête des produits les plus exportés. Par ailleurs, poursuit-on, la Chine continue de pénétrer le marché de l’arachide avec des niveaux de ventes de plus en plus élevées.

