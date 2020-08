Echanges commerciaux : le Sénégal enregistre un déficit commercial de 48, 5 milliards de francs Cfa en juin Le déficit commercial du Sénégal s’est creusé de 48, 5 milliards de francs Cfa en raison d’un solde négatif de 174, 5 milliards de francs enregistré en juin contre 126 milliards le mois précédent, informe de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

"Le solde commercial s’est établi à -174,5 milliards de FCFA au mois de juin 2020, contre -126,0 milliards de FCFA au mois précédent", indique le bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur du Sénégal.



Le document publié par l’ANSD précise que ce creusement du déficit était la conséquence directe de la détérioration du solde commercial du Sénégal vis-à-vis du Nigeria (29, 3 milliards FCFA en juin, contre +0,2 milliard en mai), et de l’Inde (-4 milliards de francs en juin contre un solde positif de 1, 6 milliards en mai).



Le déficit résultait également du renforcement de celui noté vis-à-vis de la Chine (-27, 3 milliards en juin, contre -8,9 milliards en mai), signale le rapport non sans expliquer que cette détérioration du solde commercial avait été atténuée par la réduction du déficit vis-à-vis de la Russie (-7 milliards de FCFA en juin, contre -16, 9 milliards de francs en mai).



En glissement annuel, le solde commercial du pays à fin juin 2020, s’est détérioré pour s’établir à -1085,7 milliards de FCFA contre -950,7 milliards de FCFA la période correspondante en 2019, d’après l’ANSD.



APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos