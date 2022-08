Echanges et perspectives à Gorée: Le DG du Port Aboubacar Sédikh Beye, a rencontré Me Augustin Senghor Le DG Du Port Aboubacar Sédikh Beye était hier à Gorée pour calmer la situation suite aux manifestations des Goréens, afin d’échanger avec maitre Augustin Senghor.

Hier début de matinée, il s’est rendu avec une délégation du Port Autonome de Dakar, à l’île de Gorée en vue d’y effectuer une visite de courtoisie et de travail à M. Augustin Senghor maire de la commune qui nous a reçu chaleureusement en présence du conseil municipal de l’île-commune.



À l’ordre du jour, leurs deux équipes ont pu échangé sur différentes questions portant notamment sur certains problèmes rencontrés par les riverains en période d’affluence, sur des perspectives de partenariat et d’accompagnement du PAD et sa fondation à l’Île ; mais surtout la prise en charge des doléances du conseil municipal en vue d’une meilleure dotation budgétaire.



« Enfin, la rencontre s’est soldée par la réitération du PAD à accompagner la municipalité de Gorée en appliquant dans les prochains jours, les conclusions de la rencontre. Je remercie le maire Augustin Senghor et le conseil municipal avec lesquels, le travail continue pour un impact satisfaisant sur les populations. Puisque, nous voulons faire du PAD, le moteur de l’émergence ! » A déclaré Aboubacar Sédikh Bèye, le Directeur Général Port Autonome de Dakar







