Echanges sur les examens et concours de l'année scolaire 2023-2024 :M Ousmane Sonko revient sur son intérêt stratégique et ses défis.. Venue présider le Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de l'année scolaire 2023-2024, le Premier ministre Ousmane Sonko est revenu sur l’importance de cette problématique, mais aussi l’intérêt stratégique que son gouvernement, mais également son excellence, monsieur Bassirou Diomaye Faye accorde porte au secteur de l'éducation. Sur cette rencontre d’échanges sur les examens et concours de l'année scolaire 2023-2024 :M Ousmane Sonko revient sur son intérêt stratégique et ses défis..

« Pour nous et à des priorités. Et c'est peu dire que les sénégalais Doivent manger bien et pas cher, Les sénégalais doivent se soigner. Mais les sénégalais doivent surtout s'éduquer. C'est les choses dont on a tendance à négliger ou à oublier ».



Car souligne-t-il, « On est dans les mirages du développement se traduisant beaucoup plus par des réalisations et infrastructurels au détriment de ce qui nous semble être essentiel, c'est-à-dire le capital humain. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur ce capital humain. »….



Dans son discours, il soulignera aussi que la problématique de l'éducation fait face à des défis colossaux qu’ils connaissent car quand on parle l'éducation, c'est le désert infrastructures. Et les infrastructures scolaires, Universitaire, tout le monde connaît le déficit. Et sur le plan des ressources humaines également. Il y a à continuer à travailler tant sur le plan quantitatif- recrutement. Mais également sur le plan qualitatif. Formation continue, formation initiale…. »



