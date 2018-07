Echappée des mains de 3 ravisseurs : Fatou Binetou Diop raconte son kidnapping

Fatou Binetou Diop, 19 ans, vient d’échapper à la mort. Elle raconte l’horreur vécue entre les mains de ses ravisseurs et les circonstances qui lui ont permis d’échapper à une mort certaine. Le jour de son enlèvement, elle revenait de la boutique, au quartier Nasrou, à Thiès. Elle a entendu quelqu’un qui l’appelait par son surnom Fama. Elle s’est retournée et n’a vu personne. Continuant son chemin tranquillement, elle a été attrapée par derrière, neutralisée vers une destination qui s’est révélée être la capitale sénégalaise.



« Je me suis réveillée dans un bâtiment en construction, à Dakar, à côté de la mer. J’y suis restée du vendredi à l’heure de la prière jusqu’au samedi soir. Il y avait deux autres personnes avec moi. Nos ravisseurs étaient au nombre de trois. Je les ai vu tuer une personne devant moi et l’enterrer », explique-t-elle la voix tremblotante.



D’ailleurs c’est sur ces entrefaites qu’elle s’est faite la malle, avec une autre fille. Le troisième otage, une vieille dame, ne pouvait pas courir et les suivre. Elles l’ont laissée sur place. « On a profité du moment où ils enterraient le corps de la personne qui a été tuée devant nous, pour fuir. C’est la vieille dame qui nous a demandé de courir puisqu’elle ne pouvait pas le faire ».



Leur cauchemar a pris fin lorsqu’elles ont croisé une dame. « Elle nous a remis chacune 5000 francs pour qu’on achète des chaussures. Je me suis rendue à la Patte d’oie. J’ai pris un taxi pour rentrer chez moi à Thiès. L’autre otage est de Saint-Louis », narre-t-elle.











Enquête