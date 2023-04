Echauffourées entre gendarmes et populations à Ngor : Imam Oumar Mbengue regrette une tension indue… Depuis quelques jours la tension est vive entre les jeunes de Ngor et la gendarmerie. Des jets de projectifs suivis d’une riposte des pandores sont notés. .c’est l'édification d'une brigade de gendarmerie à l'entrée de Ngor qui oppose les deux parties. En entretien avec Leral Tv, Imam Oumar Mbengue regrette profondément une tension qui n’aurait pas dû avoir lieu.

Selon lui, des discussions avaient été entamés et un commun accord trouvé, mais finalement et malheureusement, il n’a pas été respecté…Les jeunes de leurs cotés affichent une position radicale….Entretien



Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Avril 2023 à 20:07 | | 0 commentaire(s)|



