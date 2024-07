Echauffourées « parlementaires » à Abuja : La CEDEAO condamne les dérives verbales du député Guy Marius Sagna Même s’il ne l’a pas nommé explicitement, il s’agit de Guy Marius Sagna, son député ! le Bureau du Parlement de la CEDEAO a exprimé sa profonde préoccupation et sa désapprobation face aux propos déplacés d'un député observés lors d'une session récente. Ces commentaires visaient directement les Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de la CEDEAO ainsi que certains membres du bureau du Parlement.

En tant qu’honorables députés, les membres du Parlement de la CEDEAO jouissent de la liberté d’exprimer des points de vue variés et des opinions divergentes. Cependant, le Bureau a rappelé que ces opinions doivent être guidées par les valeurs de respect, de courtoisie et de coopération, piliers fondamentaux de l'organisation régionale.



Dans son communiqué, le Bureau a également souligné son appréciation des efforts des Pères fondateurs, qui ont longtemps travaillé pour renforcer l'intégration et l'unité régionales, dans le but de promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique.



Mais il souligne que « Toute déclaration ou action contredisant les principes et valeurs de la CEDEAO est fermement condamnée par le Bureau, qui insiste sur l'importance de préserver l'intégrité de l'Institution. »



Plus diplomatiquement, le Bureau a exhorté tous les parlementaires à poursuivre leurs efforts en faveur de l'intégration régionale et du bien-être des populations de la CEDEAO. Face aux défis actuels, une coopération renforcée et un dialogue constructif sont nécessaires, plutôt que des attaques verbales et des divisions.



Le Parlement de la CEDEAO dit rester fermement engagé dans la promotion des principes de démocratie, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme. Le statut de Parlement communautaire n'exonère pas ses membres de l'obligation de respect et de courtoisie envers les chefs d'État et de gouvernement.



Enfin, le Bureau a appelé tous les membres du Parlement à agir en conformité avec l'Acte additionnel et le Règlement intérieur du Parlement de la CEDEAO.



