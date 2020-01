Echec de la rencontre avec Cheikh Kanté : le G7 maintient son plan d’actions La rencontre entre le chargé du monitoring des engagements du gouvernement envers les enseignants, et le G7, n’a pas eu les effets escomptés. Et pour cause, le syndicat des enseignants le plus représentatif a décidé de poursuivre son plan d’actions.

« Nous sommes restés sur notre faim. Nous n’avons pas eu de réponse, sur certains points, notamment le système de rémunération des agents du public », a, en effet, déclaré Saourou Sène, coordonnateur du G7 à l’issue de la rencontre. Pour Cheikh Kanté, cette question du système de rémunération n’est pas spécifique aux enseignants. Par ailleurs, a-t-il ajouté, des satisfactions ont été notées sur la question de l’indemnité au logement qui coûtera 117 milliards 600 FCFA.

