Echec du dialogue à la Sonatel : L'Intersyndicale en ordre de bataille L'Intersyndicale des travailleurs de Sonatel vient de déposer un préavis de grève. Auparavant, une rencontre de la dernière chance avait eu lieu entre le Directeur général et les membres de l'Intersyndicale, nous dit iGFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2023 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

L'Intersyndicale des travailleurs de la Sonatel est en ordre de bataille. Les syndicalistes qui ont déposé un préavis de grève, estiment que les actionnaires de la Sonatel ne peuvent pas augmenter leurs dividendes et faire subir aux travailleurs, une baisse des revenus.



Au-delà de la prime d'intéressement et de la prime exceptionnelle, ils ont aussi posé sur la table de la Direction générale, la question des intérimaires.



