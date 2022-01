Eclairage de Diadia Dia Préfet de Kolda sur les élections : « L’électeur devra voter à deux reprises, dans chaque bureau » Comme sa dénomination l’indique, il s’agit d’élections départementales et municipales. Ces deux élections signifient qu’il y aura deux votes à faire, en fonction maintenant de l’organisation des membres des bureaux de vote.

Quand l’électeur se présentera, donc, les membres du bureau de vote vont s’organiser et lui indiquer comment il doit voter. Parce qu’au niveau de chaque bureau de vote, il y aura deux urnes.



L’urne pour les élections départementales et l’autre urne pour les élections municipales. Maintenant, quand l’électeur se présentera, les membres du bureau de vote vont lui demander de commencer, soit par les élections départementales ou municipales.



Donc, cela est laissé à l’appréciation des membres du bureau de vote qui doivent s’organiser pour éviter qu’il y ait des confusions. Ils doivent avoir une bonne conduite à tenir, afin qu’il n’y ait pas de confusion.



Donc, il y aura bel et bien deux urnes et l’électeur vote pour une première élection, ensuite, quand il revient, il vote également pour une deuxième élection. C’est-à-dire, soit élections départementales ou municipales

