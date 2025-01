Eclairage sur diverses préoccupations locales et nationales : Le député Guy Marius dépose 25 questions sur la table de Sonko Fidèle à son style, le député Guy Marius Sagna a rédigé 25 questions écrites au gouvernement, mettant en lumière diverses préoccupations locales et nationales. Voici entres autres des points saillants abordés :



Rédigé par leral.net le Samedi 4 Janvier 2025 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

1. Hydraulique et gestion de l'eau

• Problèmes d'eau à Ziguinchor : Coupures fréquentes d'eau et nécessité d'une meilleure communication avec les habitants.

• Coupures d'eau à Sakal (Louga) : Appel à des solutions urgentes.

• Eaux usées à Centenaire (Ziguinchor) : Le problème est en cours de résolution. Félicitations au ministre concerné.



2. Éducation

• Réhabilitation du lycée El Hadji Omar Lamine Badji (Ziguinchor) : Demande urgente de rénovations, construction de nouvelles salles et équipements.

• Affaissement d'une dalle au lycée de Bambilor : Appel à des mesures pour prévenir d'autres incidents.

• Augmentation des frais d'inscription au lycée technique de Diourbel : Analyse des impacts sociaux.

• Enseignement des langues nationales : Plaidoyer pour l'intégration des langues nationales à l'élémentaire.

• Conditions des enseignants communautaires (IEF de Pété) : Paiements faibles et irréguliers pour des enseignants travaillant avec 3 000 élèves.

• Conditions à l'Office du baccalauréat : Longues fichiers d'attente pour les dépôts de dossiers.



3. Santé et infrastructures

• Scanner de l'hôpital de Saint-Louis : Pannes fréquentes dues à l'humidité. Demande de solutions structurelles.

• Construction inachevée de l'hôpital de Jaxaay : Appel à l'achèvement après 15 ans d'attente.

• Situation des contractuels du ministère de la santé : Retrait de la couverture maladie et précarité des contrats.



4. Conditions de travail et salaires

• Salaires non payés :

o 25 employés de l'ASPT (Tourisme).

o Formateurs de l'École EMAAS (Thiès).

• Primes de risque : Chauffeurs des établissements de l'enseignement supérieur exclus.

• Traitement des gendarmes :

o En mission au Congo : Écarts dans les paiements.

o Escadron de surveillance routière : Absence de jours de repos.

• Travailleurs de la Direction de la francophonie : Félicitations pour le paiement des salaires, mais appel à prévenir les retards futurs.

• Congruence des dates de paiement des salaires et des charges : Synchronisation demandée.



5. Questions de gouvernance et de justice sociale

• Affaire Qnet : Nécessité d'éclaircissements.

• Critères de sélection des missions des Nations-Unies : Problèmes relevés au service des renseignements généraux de Ziguinchor.

• Concours de la Cour des comptes : Ouverture réclamée aux contrôleurs des douanes.

• Arriérés de la SOGEPA : 415,6 millions FCFA non payés à un propriétaire, menaçant la saisie de son bien.



6. Développement local

• Électrification de Syer : Appel à des actions concrètes.

• Insuffisance de personnel dans le secteur de l'énergie (Kolda) : Appel au renforcement des équipes.



7. Relations internationales

• Vote du Sénégal aux Nations-Unies : Demande d'explications sur une abstention supposée lors d'une résolution contre le colonialisme.



Guy Marius Sagna souligne ainsi l'importance des questions écrites pour interpeller le gouvernement sur des problèmes concrets, tout en appelant à des réponses rapides et des réformes structurelles. Voici aussi en synthèse rapide des autres questions abordées par Guy Marius Sagna, sans trop entrer dans les détails :



1. Travail et conditions des fonctionnaires

• Primes de risque : Les chauffeurs des institutions de l'enseignement supérieur réclament des primes équitables.

• Contractuels du ministère de la santé : Préoccupations sur la précarité des contrats et la suppression de la couverture maladie.

• Gendarmes : Conditions de travail difficiles pour l'escadron de surveillance routière et incohérence dans les paiements pour les missions au Congo.



2. Éducation

• Conditions au lycée El Hadji Omar Lamine Badji et à Bambilor : Problèmes de vétusté et d'infrastructures inadéquates.

• Introduction des langues nationales : Plaidoyer pour leur enseignement dès l'élémentaire.



3. Infrastructures

• Hôpital de Jaxaay : 15 ans d'attente pour l'achèvement.

• Scanner de l'hôpital de Saint-Louis : Nécessité de solutions durables contre les pannes.



4. Développement local

• Électrification de Syer : Priorité pour le développement rural.

• Coupures d'eau à Sakal et Ziguinchor : Résolution demandée avec une meilleure communication.



5. Problèmes sociaux et justice

• Arriérés de loyers de la SOGEPA : Menaçant une propriétaire retraitée de saisie de son bien.

• Affaire Qnet : Nécessité d'éclaircissements.



6. Gouvernance et équité

• Critères de sélection des missions de l'ONU (renseignements généraux) : Manque de transparence.

• Concours de la Cour des comptes : Demande d'inclusion des contrôleurs des douanes.

Ainsi il a mis en lumière des préoccupations variées, mais structurées autour de thèmes récurrents : éducation, santé, justice sociale, gouvernance, et infrastructures.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook