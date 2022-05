Eclairage sur l’Alliance Wallu -Yewwi Askan Wi: Ce qu'il faut retenir... Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont décidé d'aller ensemble aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Qui l'aurait cru ? Une alliance qui ne sera toutefois effective que dans les départements.

La coalition YAW et Wallu Sénégal, à quelques heures de la fin du dépôt des candidatures au niveau de la Direction générale des élections, ont trouvé des compromis pour aller vers ces élections, en se donnant le maximum de chances pour secouer la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections législatives.



A en croire Nafi Diallo du PDS, Yewwi n'est pas tête de liste de Wallu ." Notre coalition Wallu a sa propre liste nationale, Yewwi sa propre liste.C'est uniquement sur les départements qu'il y a alliance. Dans les départements, il a été décidé que Yewwi et Wallu feront liste commune. Donc, Sonko ne dirige pas la liste de la Grande Coalition Wallu ", a-t-elle rappelé.



Pour Amadou Bâ de Pastef, " dans les départements, il n'y aura aucune liste concurrentielle entre Yewwi et Wallu, mais des listes communes avec des membres des deux Coalitions.



Par contre, chaque Coalition garde sa liste pour le scrutin proportionnel. Cette stratégie permettra de contenir la superpuissance de Macky dans les zones rurales et sur la liste nationale, chaque Coalition pourra récupérer le maximum de députés qui risquaient de tomber dans l'escarcelle de Macky ", a-t-il expliqué.



Les négociations auront duré plusieurs semaine avant qu’un compromis ne soit enfin trouvé. Ceci, grâce aux manœuvres souterraines du mandataire national de Yewwi Askan wi, Déthié Fall dont l’ingénieux plan dénommé « Pdf » (Plan Déthié Fall, sic), a réussi à faire rentrer Wallu Sénégal dans les rangs de Yaw. La bataille électorale s'annonce épique, surtout dans un mode de scrutin qui favorise le système du ''Raw Gaddou''.















