Eclatement du ministère de l’Economie : comment va se faire la répartition des tâches L’éclatement du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a engendré la création du ministère des Finances et du Budget, en même que tant que celui en charge de l’Economie, du Plan et de la coopération. Selon la nouvelle répartition des services de l’Etat, le premier département aura en charge la gestion interne et la trésorerie, tandis que le second s’occupera désormais de la programmation et du développement.

Une décongestion qui devrait aboutir à plus d’efficacité dans l’exécution des tâches avec des missions spécifiques et concentrées pour chaque département.



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION



1° Cabinet et services rattachés :

– Inspection interne ;

– Cellule d’Intelligence Economique ;

– Cellule de Communication.



2° Secrétariat général et Services rattachés :

– Cellule de l’Evaluation et de la Performance ;

– Cellule de Passation des Marchés publics ;

– Cellule des Affaires juridiques ;

– Cellule Informatique ;

– Cellule Genre ;

– Bureau du Courrier commun.



3° Directions :



Direction générale de la Planification et des Politiques économiques

– Services propres ;

– Direction de l’Administration et du Personnel ;

– Direction de la Planification ;

– Direction du Développement du Capital humain ;

– Direction de la Prévision et des Etudes économiques ;

– Unité de Coordination et de Suivi de la Politique économique (UCSPE) ;

– Cellule de Suivi de l’Intégration ;

– Centre d’Etudes de Politiques pour le Développement (CEPOD).



Direction générale de la Coopération et des Financements extérieurs

– Services propres ;

– Direction de l’Administration et du Personnel ;

– Direction de la Coopération économique et financière ;

– Direction des Financements et des Partenariats Public-Privé ;

– Direction de l’Evaluation des Performances des projets et programmes.

– Direction des Stratégies et de la Prospective ;

– Direction de l’Appui au Secteur Privé.

– Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;

– Direction des Ressources humaines.



4° Autres administrations :

– Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ;

– Comité paritaire public-privé des Zones Economiques Spéciales ;

– Comité national d’Appui aux Partenariats – Public- Privé (CNAPP).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos