Eco, le nom de la future monnaie de la CEDEAO

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019

Les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ont formellement adopté le nom d’''Eco'', pour leur projet de monnaie unique dont ils souhaitent la création dès 2020.



«Eco a été adopté comme le nom de la monnaie unique de la Cédéao », est-il écrit dans la déclaration finale de cette rencontre entre représentants des 15 pays membres de l’organisation. Ce nom avait déjà été évoqué à l’occasion d’une rencontre des ministres des Finances et des Gouverneurs des banques centrales de la zone, mi-juin à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Les ministres chargés des questions financières des pays membres de l’organisation avaient aussi, depuis Abidjan, rappelé la date de 2020 pour la mise en circulation de cette monnaie. Le taux de change de l’Eco sera flexible.



La monnaie évoluera en fonction d’un panier de devises. Y aura-t-il ou non des marges de fluctuation ? Pour l’instant, ce n’est pas envisagé. Enfin, la future banque centrale sera fédérale, ce qui permettra à chaque pays d’y avoir voix au chapitre. Si le projet avance, les chefs d’États réunis à Abuja vont devoir convaincre qu’ils sont capables de prendre le problème de la convergence à bras-le-corps et d’agir rapidement. Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas, la convergence patine, et le lancement de l’éco, prévu en 2020, apparaît à beaucoup comme trop optimiste. Le serpent doit encore faire sa mue.

