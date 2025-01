Ecobank Sénégal célèbre ses 25 ans d’existence et continue de « montrer la voie »

25 ans de travail et au service de l’Afrique, et surtout des entreprises et des particuliers, ça se fête ! Ecobank Sénégal l’a compris. En tout cas, la fête a été belle pour la brochette de personnalités qui a été bercée par les belles sonorités musicales, qui ont agrémenté l’événement, dans un décor tapissé aux couleurs de la « banque panafricaine » dont un hôtel de la place a servi de cadre.



Pour rappel, Ecobank qui est aujourd’hui présente dans pas moins de 34 pays en Afrique, comme ailleurs dans le monde, « a démarré ses opérations bancaires au Sénégal en 1999 », indique M.Sahid Yallou , directeur général de Ecobank Sénégal.



Selon lui, Ecobank a bouclé ses 25 années d’opérations avec un positionnement, qui fait d’elle l’un des acteurs majeurs du secteur bancaire sénégalais.



En effet, explique-t-il, « nous avons démarré avec 50 personnes et 1 milliard 500 millions de francs Cfa, pour arriver aujourd’hui à une équipe composée de 500 personnes et un capital social porté à 20 milliards de francs Cfa, permettant ainsi de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour financer les actifs d’un total de plus de 1000 milliards.



Cette somme, selon le Directeur général de Ecobank Sénégal, est répartie entre, d’une part, le soutien à l’Etat via les titres publics, et d’autre part, le financement des entreprises et des Petites et moyennes entreprises (Pme) ainsi que le financement des particuliers.



Et M. Yallou d’ajouter, « nous avons au cours de ces 25 années d’opérations, impacté tous les secteurs et agents économiques. Nos innovations et transformations ont eu des impacts notoires sur le marché et l’économie réelle de façon générale ».



Poursuivant l’exposé de son bilan, non sans une certaine satisfaction, le Directeur général de Ecobank indique en outre ce qui suit : « Nous avons, entre autres financé des projets structurants dans des secteurs comme le tourisme, les Btp. Nous avons financé des industries de grande, comme de petite taille, et apporté des solutions aux besoins d’accompagnement du commerce extérieur ».



Ecobank Sénégal a, en effet introduit des innovations marquées du sceau de la digitalisation bancaire, permettant une expérience client réputée pionnière sur le marché et de ce point de vue a contribué activement à l’inclusion financière si chère aux politiques de développement.



Paiement des bourses des étudiants



Justement, concernant les politiques publiques, Ecobank a joué un rôle important aux côtés de l’Etat, sur lequel a voulu insister M. Yallou, notamment lorsqu’il s’interroge ainsi : « Que dire de notre rôle central dans l’accompagnement de l’Etat du Sénégal à chaque fois que de besoin, et plus particulièrement dans les moments les plus critiques, que celui qui est d’actualité (l’état difficile des finances publiques dévoilée par les nouvelles autorités – Ndlr). Il rappelle en ce sens, qu’ils ont, avec courage et abnégation, accepté de relever le défi d’accompagner l’Etat du Sénégal dans le paiement des bourses des étudiants, il y a 15 ans et participant ainsi à la pacification des campus.



« Grâce à nos capacités digitales et au dévouement de nos équipes, nous avons fait oublié les heures difficiles où nos clients subissaient des difficultés au niveau des agences et des distributeurs automatiques à chaque fois que les bourses étaient payées », rappelle Sahid Yallou.



D’ailleurs il n’a pas manqué de souligner qu’ils ont noué des partenariats avec des Fintechs qui ont permis d’adresser, avec satisfaction, des problématiques et des demandes particulières du marché.



Aux clients et aux partenaires, il a, avant de conclure son propos, adressé ses « sincères remerciements » pour leur confiance permanente au cours de ces années, laquelle confiance indique-t-il a été un élément crucial pour rendre possibles les différentes réalisations citées plus haut.



Témoignages



Alioune Diagne, ancien directeur général de Axa Sénégal : "Mon aventure avec Ecobank a commencé très tôt".



Elle a commencé par l’ouverture d’un compte personnel et au bout de quelques semaines, le 3 octobre 2000 précisément j’ai procédé à la mise en place d’un dépôt à terme plus ou moins consistant. J’étais loin de m’imaginer qu’un jour j’intégrerai ce Conseil d’administration en tant que directeur général de Axa Sénégal de 2013 à 2017, comme administrateur et de 2017 à 2024 en tant que président du Conseil d’administration de cette institution qui, je le rappelle est le deuxième actionnaire de Ecobank Sénégal.



Au cours de ce magistère, j’ai fait en sorte que Ecobank soit la première banque de Axa en termes de flux et d’opérations bancaires. Cela a abouti à la consolidation d’un partenariat stratégique et fructueux. Aujourd’hui Ecobank participe à hauteur de 60 à 70% aux résultats financiers de Axa Sénégal. Ce qui fait que le rendement, la rentabilité économique, le retour sur investissement sont au rendez-vous. Bravo Ecobank !



Cette transition m’amène à parler de mon passage au sein du Conseil d’administration de Ecobank. Ces 25 années ont projeté cette banque naissante, qui était une startup au début à la troisième place en termes de total bilan, d’abord en deuxième position en termes de résultat net et ensuite au premier rang en termes de retour sur fonds propres. Aujourd’hui, Ecobank est première en tant que Spécialiste en valeur du trésor (Svt) jouant un rôle clé dans l’accompagnement du marché. Enfin, ces résultats obtenus en 25 années d’existence constituent un exploit remarquable, si l’on sait que les deux premiers leaders, pour ne pas les nommer Attijari et Société générale ont fait 100 ans pour arriver à ces résultats et à ce positionnement au sommet du paysage bancaire sénégalais. »



Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif Unacois Jappo : « Nous fêtons aujourd’hui les 25 ans de la banque préférée de l’Unacois. Je suis avec le président de l’Unacois Idy Thiam que j’accompagne. Il a tenu à ce que je témoigne toute notre satisfaction dans la collaboration avec Ecobank. Le secteur informel est réputé pour son manque d’organisation. Et les gens doivent s’étonner et se poser la question à savoir comment Unacois a pu asseoir un partenariat avec une banque de la dimension de Ecobank. C’est inédit ! Ce n’est jamais intervenu dans l’histoire ! C’est une première ! Et c’est un partenariat qui a défié toutes les théories économiques. Ce partenariat a permis, aujourd’hui, au secteur informel d’accéder à la bancarisation et aux ressources de la banque.



Une illustration très forte : un groupement d’intérêt économique (Gie) de 250 femmes, installé au marché de Guédiawaye est bancarisé et financé par Ecobank depuis maintenant 4 ans. Nous avons pu, dans un contexte de crise aigüe de la Covid-19, où tout le monde s’était adressé à l’Etat pour avoir un soutien, lever, et pour la première fois de l’histoire de l’Unacois, une enveloppe de 5 milliards pour nos marchands. Cela a été un gros challenge. C’est dire que Ecobank sait s’occuper des plus petits, des moyens grands et des grands. Nous avons pu déstocker, à hauteur de 7 ou 8 milliards de l’huile de la Sonacos dans un contexte particulier, où celle-ci ne tenait pas face à la concurrence de l’huile importé. Ecobank a mis en place le système qui a permis de déstocker complétement les 7 milliards d’huile qui était invendus au niveau de la Sonacos. »



Babacar Tall, Directeur général de Elton Sénégal : « Pour Elton, cet anniversaire est particulier, parce que comme Ecobank, nous fêtons également cette année nos 25 ans. Dès le début on a tout partagé : les mêmes immeubles, les mêmes couleurs et les mêmes ambitions pour le Sénégal. On a grandi ensemble et à un moment chacun est allé chercher un espace plus grand, et on s’est retrouvé sur la même avenue. En plus de cette proximité géographique, c’est une histoire qui nous unit. Comme toutes les entreprises, on a eu à passer des moments assez difficiles. Pratiquement toutes les banques nous fuyaient. Il n’y a que Ecobank qui dit : « venez, on croit en vous, en votre rêve et on vous soutient ». Ecobank nous a tendu la main et aujourd’hui grâce à cet accompagnement, Elton, avec un chiffre d’affaires de 500 milliards, est l’une des plus grandes entreprises du Sénégal. »

Bassirou MBAYE





