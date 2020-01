Ecole 12 de Pikine: Assane Diouf devient le président de l'association des parents d'élèves

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Assane Diouf enfile une nouvelle casquette. Le célèbre intervenant sur les réseaux sociaux, a été élu président de l'association des parents d'élèves de l'école 12 de Pikine.



Une élection qui pourtant se justifie bien, même si elle surprend plus d'un sur les réseaux sociaux.



"Assane a payé les factures d'eau de l'école, refait le mur de clôture, repeint les salles de classes et aménagé un joli espace public devant l'école pour permettre aux élèves d'avoir un espace de jeu. Maintenant les parents d'élèves reconnaissants l'ont porté à la tête de leur association", témoigne un internaute.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos