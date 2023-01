Ecole / Après Kolda et Mbour, les élèves de Sangalkam veulent des réformes du programme scolaire

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 11:57 | | 0 commentaire(s)|

De plus en plus, les élèves du secondaire ainsi que du moyen général, continuent de réclamer une révision du programme scolaire. Après le lycée Demba Diop de Mbour, puis de celui de Kolda, dont les élèves ont décrété samedi dernier, une journée sans classe, ce lundi, c’est au tour de Sangalkam, dans la banlieue de Rufisque, d’entrer dans la danse. Les élèves réunis au sein du Mouvement pour la réduction du programme scolaire (MPRSP) de Sangalkam, ont fait sortir les autres établissements de la localité, hier matin, renseigne "Le Témoin".



Ce, pour dénoncer la lourdeur de leur programme scolaire jugé obsolète. « Nous sommes allés en grève de 24 h, pour montrer qu’on en a marre d’apprendre ce programme inopportun. Nous ne voulons plus apprendre la révolution chinoise, la guerre froide ou l’histoire du mur de Berlin », a protesté Aboubacry Bâ, le président du gouvernement scolaire, exigeant ainsi du ministère en charge de l’Education, l’intégration de l’histoire de nos guides religieux, à la place des autres histoires européennes ou étrangères.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook