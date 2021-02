Ecoles élémentaires: Les cours de l'après-midi du mardi et du jeudi suspendus juqu'à... Au regard du contexte marqué par l'expansion de la pandémie du Covid-19 et en vue de limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants, dans les écoles élémentaires du public comme du privé, les cours de l'après-midi du mardi et du jeudi sont suspendus juqu'à nouvel ordre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos