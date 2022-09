Ecoles inondées: Cheikh Oumar Anne annonce des solutions pour une bonne rentrée des classes Certaines écoles sont jusqu’à présent envahies par les eaux pluviales. Alors que les élèves et enseignants vont retourner dans les salles de classe au mois d’octobre prochain. Mais le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne a annoncé des solutions pour évacuer ces eaux afin que les cours puissent se dérouler normalement.

«L’hivernage a beaucoup impacté les infrastructures éducatives. On a beaucoup d’écoles qui ne sont pas encore praticables. Le gouvernement essaie d’apporter des solutions.



D’ailleurs, le président de la république a instruit le premier ministre et l’ensemble des ministres concernés pour la rentrée des classes afin qu’on fasse un conseil interministériel sur la rentrée des classes», a promis le ministre.



Cheikh Oumar Anne s’exprimait, ce jeudi lors du séminaire rentrée des classes axé sur le thème «Management des établissements d’enseignement et amélioration des performances scolaires : quelles stratégies ?».



