Economie-Attractivité du pays : «Aucun bailleur n’a tourné le dos au Sénégal», rassure Ousmane Sonko

«Les bailleurs veulent intégrer la bonne foi et l’exercice de vérité. Aucun bailleur n’a tourné le dos au Sénégal. La Banque mondiale ainsi que le Fonds monétaire international (Fmi) ont déclaré qu’ils attendent le rapport de la Cour des comptes», assure Ousmane Sonko.



Il dit clairement «qu’aucun bailleur n’a tourné le dos au Sénégal dont la signature sur les marchés financiers demeure intacte» Et explique : «Nous n’avons pas de problème de levée de fonds, même si la signature a été un peu dégradée. Mais cette signature demeure intacte.»



Selon lui, «si cet exercice de vérité n’était pas réalisé, nous allions passer de 85% de dette pour atteindre 150%». Le Premier ministre assure que «la politique d’endettement va changer radicalement».



«Un programme de développement se gère petit à petit. Nous allons y aller méthodiquement. Et la première chose passe par croire en nous, les institutions financières n’ont développé aucun pays. La souveraineté budgétaire et financière est le premier gage de souveraineté de manière générale. Nous travaillons dans ce sens. Il faut une politique fiscale qui correspond aux moyens des Sénégalais», annonce-t-il.

Le Quotidien