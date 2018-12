Economie: «Cinq raisons d’investir au Sénégal...»

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 17:24

Le gouvernement sénégalais tient, ce mardi à Paris, le Forum des investisseurs. Huit cent quarante-neuf patrons étaient conviés à la rencontre. Parmi eux, Babacar Ngom, le fondateur de Sedima et président du Club des investisseurs.



Selon lui, il y a «cinq raisons d’investir au Sénégal». Il cite d’abord la «stabilité du pays». Il ajoute la «vision stratégique», avec le PSE, la jeunesse de la population, le Président Macky Sall, «qui connaît l’entreprise», et les découvertes de pétrole et du gaz.













