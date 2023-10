Economie : La Sénégalaise Oulimata Ndiaye Diassé nommée directrice de l’agence UMOA-Titres La Sénégalaise Oulimata Ndiaye Diassé, spécialiste de la gestion de la dette et du marché des titres publics, a été nommée directrice d’UMOA-Titres en remplacement de son compatriote Adrien Diouf, a annoncé cette agence régionale de gestion et de promotion des titres publics de l’UEMOA. APS

Dans un communiqué, l’agence UMOA-Titres se réjouit de cette nomination et dit être convaincue qu’elle parviendra, avec sa nouvelle directrice, à bâtir un marché des titres publics de référence au service du développement des économies de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.



Elle salue aussi ‘’le leadership des autorités de l’Union, pour la vision et le soutien marqués en faveur de la construction d’un marché régional intégré et efficient des titres publics’’.



Attirée par le défi stimulant que représente le marché des titres publics au sein de la zone UEMOA et le développement continu du marché financier régional, Mme Diassé a rejoint UMOA-Titres en 2017 en tant que responsable des opérations.



Deux ans plus tard, elle est chargée de lancer le département conseil et assistance aux États, avec pour mission d’assister au quotidien les pays membres de l’organisation.

Oulimata Ndiaye Diassé et son équipe se consacrent ensuite à la structuration des besoins financiers des États sur le marché régional et de leurs opérations de gestion.



Dans l’exécution de cette mission, l’experte sénégalaise accorde une attention particulière à des questions cruciales, dont la soutenabilité de la dette et la mobilisation des ressources nécessaires au développement des économies locales.



Spécialiste de la gestion de la dette et des taux au service du développement du marché des titres publics, Oulimata Ndiaye Diassé a exercé ses compétences pendant plus de quinze ans en tant que spécialiste de la dette et des marchés de taux d’intérêt au sein de grands cabinets en France.



UMOA-Titres est une institution publique régionale créée le 10 mai 2012 pour accompagner les États membres de l’UEMOA dans l’émission, la gestion de titres de la dette publique et la mobilisation de ressources financières sur les marchés de capitaux.

