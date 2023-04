Economie, culture et éducation : Nder, un village historique oublié - Par Ousmane Ben Thioye Son Excellence, Monsieur Macky Sall, permettez-moi de venir par ces mots vous exprimer et vous faire entendre, les soupirs d’un village dont le développement socio-économique vous interpelle pour plusieurs raisons. Il s’agit du village de Nder, connu pour son histoire qui rend éternellement hommage à la détermination, à l’engagement et au courage légendaire de la femme, une histoire glorieuse qui devrait lui valoir droit de cité dans la stratégie du Sénégal émergent.

Monsieur le Président, vous devriez aider Nder en soutenant son développement, car il constitue une zone à fort potentiel agricole, non seulement riche en terre fertiles mais regorge d’une main-d’œuvre généreuse dans l’effort de cultiver quoique dépourvue de moyens matériels comme financiers.



Cette zone peut cultiver 12 mois/12 avec la présence du Lac de Guiers, une ressource en capital de production inestimable au service des populations pour faite de l’autosuffisance alimentaire, une réalité sur toutes les filières et spéculations dans le secteur agricole.



En outre, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique d’emploi de l’État avec l’option des domaines agricoles communautaires, Nder a besoin de se doter d’un DAC, afin de faire face à la problématique de l’emploi à laquelle nos sœurs et frères sont confrontés dans cette zone.



Par sa position géographique, Nder occupe une place très stratégique dans le trafic routier, notamment avec la route Colona-Ndergnith-Kms-Louga qui enregistre un important flux de transport pour les usagers qui veulent aller à l’intérieur du pays, quittant le nord pour dévier Saint-Louis, avec un gain de distance de près de 100 km, de même qu'en économie de temps, pour une heure d’horloge.



Malheureusement, cette route est dans un état chaotique alors que techniquement, économiquement et socialement, elle devrait être revêtue de goudron pour mieux impacter non seulement l’activité économique de la zone, mais améliorer les conditions de vie des populations. Rien que de par son histoire, le village de Nder mérite d’être accompagné.



L’accompagnement des femmes pour la transformation de tous les produits agricoles issus de cette zone avec un financement encadré



Rentabiliser son histoire en faveur du village, en créant un musée et en intégrant le 7 mars dans l’agenda culturel du Sénégal. Nder doit être un site touristique qui accueille des milliers de visiteurs



Monsieur le Président, à chaque 8 Mars, nous vous entendons rendre hommage aux femmes de Nder.



Monsieur le Président, malgré la richesse de l’histoire de Nder, Nder est pauvre en infrastructure surtout sanitaire. Monsieur le Président, malgré la proximité du village à la prestigieuse usine des eaux de Gnith, Nser a soif, car il n’y a que deux bornes-fontaines dans tout le village. Monsieur, accompagnez les paysans en construisant des canaux d’irrigation sécurisés, cela facilitera l’exploitation des terres par les villageois eux-mêmes.









Ousmane Ben Thioye, l’éternel défenseur de Nder.



