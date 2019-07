Economie d’énergie : Les Biodigesteurs au secours des femmes du monde rural Les chercheurs de divers pays africains s’engagent à la recherche de moyens plus adaptés pour la suppléance du bois et du charbon de bois, fréquemment utilisés pour les femmes de ménages. La solution semble être trouvée avec la découverte du biodigesteur, un outil qui fabrique du biogaz, permettant aux femmes d’avoir une énergie nouvelle, capable d’aider à et réaliser des rentrées économiques.

« Le Biodigesteur produit de l’énergie à partir de la bouche de vaches, réduit les problèmes environnementaux et donne de l’engrais. Il aidera à avoir une production agricole saine et son utilisation donnera un surplus économiquement », a exposé le conseiller spécial du Président de la République du Burkina Faso, Moussa Kaboré au micro de la RFM.



Le représentant du Ministère du pétrole et de l’énergie, Abdoulaye Dia reste d’avis que l’utilisation du biodigesteur permettra aux femmes d’avoir à la fois de l’énergie pour la cuisine et la lumière. Et, avec la revente de la production, elle peuvent gagner de l’argent.



A retenir que les points focaux de 8 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest ont invité leurs Etats respectifs, à signer la convention pour la tenue du prochain congrès, prévu au mois de novembre 2019 à Dakar.



