Economie informelle: Une application pour faciliter l’organisation du travail disponible Une application mobile, dénommée, « African Puzzle Works » est conçue pour faciliter l’organisation du travail des entrepreneurs de l’économie informelle ( artisans, couturiers, freelances, créatifs…). Il s’agit d’un assistant digital incontournable pour gagner du temps et mieux développer son business.

L’application mobile, destinée aux professionnels monte de manière tranquille. Elle permet, découvre-t-on, de personnaliser les infos clients en toute simplicité, créer des projets en enregistrant des notes vocales ou textes et/ou photos . Lesdits éléments peuvent être suivis, ses rendez-vous gérer. Le bénéficiaire peut aussi, centraliser les photos de ses réalisations, ses créations et initiatives.



African Puzzle Works, disponible en français, anglais, pidgin sera présente dès la fin de l’année dans 70 pays majoritairement africains. « Notre ambition est d’innover en rendant accessible des solutions pratiques au plus grand nombre », a souligné Renée Clément, cofondatrice de cette solution digitale pratique et simple.



Et, l’une des raisons pour laquelle, le start up fondée par Bams consiste à lever un peu plus de 10 millions de dollars pour développer l’application mobile dans la plupart des langues majeures du continent.









