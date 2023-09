Economies émergentes d’Asie : L’Ocde prévoit un taux de croissance de 5,3% en 2023 et 5,5% en 2024

La mise à jour des «Perspectives économiques de l'Ocde pour l'Asie du Sud-est, la Chine et l'Inde 2023 : la résilience face à l'incertitude », met à jour la version de mars 2023 avec des données et des informations nouvelles. Publié aujourd'hui lors du

Sommet des affaires et de l'investissement de l'Asean, à Jakarta, le rapport révèle qu'une consommation privée solide et l'expansion constante du secteur des services continueront de stimuler la croissance économique dans de nombreuses économies de l'Asean, en dépit de la contraction de 10 % de la croissance annuelle des exportations enregistrée au deuxième trimestre 2023 en conséquence du ralentissement de la demande extérieure.



«Une croissance économique soutenue et une classe moyenne en expansion contribueront au maintien de l'essor de l'Asie émergente comme source de demande finale pour les exportations. Le tourisme a joué un rôle central dans la croissance et la création d'emplois. En s’adaptant toujours davantage aux nouvelles préférences de voyage, le secteur devrait continuer à soutenir la croissance régionale. Des entrées

régulières d'investissements directs étrangers continueront de soutenir l'expansion des exportations de marchandises et de services, ainsi que les efforts des gouvernements pour renforcer et diversifier la base d'exportation de la région au moyen de réformes des politiques publiques et de développement des infrastructures », lit-on dans le document.



L’inflation de l’indice des prix à la consommation (Ipc) devrait se stabiliser en 2023, mais une inflation sous-jacente élevée constituera un défi pour la région. Malgré la baisse de l'inflation globale, l'inflation sous-jacente persiste dans des secteurs tels que

l'habillement, la santé, l’éducation et les biens et services ménagers. Les marchés financiers d'Asie émergente affichent une relative stabilité générale avec un sentiment positif grâce à des politiques monétaires prudentes. Les marchés des actions ont connu des fluctuations mais devraient conserver des perspectives positives,

portés par les secteurs émergents, notamment l’industrie des services, comme le commerce électronique et les technologies de l'information et de la communication (Tic).



Selon l’Ocde, même si les sorties de capitaux et d’investissements de portefeuille

ont affaibli les monnaies locales dans certains pays l’année dernière, les valeurs monétaires de la région se redressent à la faveur des politiques monétaires appropriées. Les marchés financiers de l’Asie émergente pourraient se montrer vulnérables à la volatilité des marchés mondiaux et à l’orientation de la politique

monétaire des économies avancées. Des politiques monétaires opportunes et appropriées contribueront à maintenir la dynamique de la croissance économique et à maîtriser les pressions inflationnistes.

Adou FAYE





Source : https://www.lejecos.com/Economies-emergentes-d-Asi...

